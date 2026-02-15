Norvežanin Klebo osvojio rekordnu devetu zlatnu olimpijsku medalju na ZOI

Norveški takmičar Johanes Hesflot Klebo osvojio je danas rekordnu devetu zlatnu olimpijsku medalju u kros kantri skijanju, pošto je pobedio u štafeti 4 x 7,5 kilometara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Klebo je zajedno sa timskim kolegama Emilom Iversenom, Martinom Levstremom Nuengetom i Ejnarom Hedegartom pobedio u trci rezultatom sat, četiri minuta, 24,5 sekundi.
Srebrnu medalju osvojili su takmičari iz Francuske sa 22,2 sekunde zaostatka.
Bronzu su osvojili Italijani sa 47,9 sekundi zaostatka.
Klebo je u Milanu i Kortini osvojio četiri zlatne medalje i ima ukupno devet najsjajnijih, po čemu je rekorder Zimskih olimpijskih igara.
Takođe, pre četiri godine u Pekingu osvojio je po jednu srebrnu i bronzanu.
(Beta)
