Norvežanin Kristofersen pobednik slaloma u Šladmingu

Norveški skijaš Henrik Kristofersen pobedio je večeras u slalomu, noćnoj trci Svetskog kupa voženoj u Šladmingu.

Kristofersen je posle prve vožnje bio drugi, ali je dobrim nastupom u drugoj vožnji uspeo da pobedi rezultatom 1:53,80 minuta.

To je bila njegova peta pobeda u Šladmingu, prva pobeda u sezoni, a 34. u karijeri u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je njegov sunarodnik, vodeći posle prve vožnje Atle Li Mekgrat sa 0,34 sekunde zaostatka.

Francuski skijaš Kleman Noel zauzeo je treće mesto sa 0,54 sekunde zaostatka.

Četvrto mesto zauzeo je brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten, peti je bio Austrijanac Fabio Gštrajn, a šesti je bio Norvežanin Timon Haugan.

Švajcarac Loik Mejar nije završio drugu vožnju, kao ni Francuz Pako Rasa.

U plasmanu slaloma prvi je Mekgrat sa 452 boda, ispred Pinejro Brotena sa 451 bodom i Noela sa 435 bodova. Haugan je četvrti sa 399 bodova, a Kristofersen je peti sa 373.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa vodeći je Švajcarac Marko Odermat sa 1.335 bodova, ispred Pinejro Brotena sa 798 i Mekgrata sa 694 boda. Mejar je četvrti sa 683 boda, a Kristofersen je peti sa 655 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com