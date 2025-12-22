Norvežanin Mekgrat pobednik slaloma u Alta Badiji

Norveški skijaš Atle Li Mekgrat pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa održanoj u Alta Badiji.

Mekgrat je pobedio rezultatom 1:44,50 minuta. To je njegova prva pobeda u sezoni, a četvrta u karijeri.

Drugo mesto zauzeo je vodeći posle prve vožnje Francuz Kleman Noel sa 30 sekundi zaostatka. On je u prvoj vožnji bio brži 0,09 sekundi od Mekgrata.

Švajcarac Loik Mejar zauzeo je treće mesto sa 0,39 sekundi zaostatka.

Norvežanin Timon Heugan trku je završio kao četvrti, Lukas Pinejro Broten iz Brazila kao peti, a šesti je bio Francuz Pako Rasa.

U plamanu slaloma Heugan je prvi sa 245 bodova, ispred Noela koji ima 182. Rasa ima 180 bodova, Pinejro Broten 171, a Mekgrat je peti sa 160 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prvi je Švajcarac Marko Odermat sa 805 bodova, drugi je Heugan sa 360, a treći Pinejrto Broten sa 358.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se u subotu u Livinju, trkom u superveleslalomu.

(Beta)

