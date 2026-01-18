Norvežanin Mekgrat pobednik slaloma u Vengenu

Norveški skijaš Atle Li Mekgrat pobedio je danas u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Vengenu.

Mekrat je bio prvi i posle prve vožnje, a pobedio je rezultatom 1:45,99 minuta. To je njegova peta pobeda u Svetskom kupu, a druga ove sezone, nakon što je bio najbrži u slalomu u Alta Badiji prošlog meseca.

On je i prošle godine pobedio u slalomu u Vengenu.

Drugo mesto zauzeo je Lukas Pinejro Broten iz Brazila sa 0,47 sekundi zaostatka. On je bio četvrti posle prve vožnje.

Norvežanin Henrik Kristofersen zauzeo je treće mesto sa 0,81 sekundom zaostatka. Posle prve vožnje bio je drugi, zajedno sa Švajcarcem Loikom Mejarom, koji je trku završio na četvrtom mestu.

Norvežanin Timon Haugan bio je peti, Švajcarac Matijas Iten šesti, a sedmo mesto zauzeli su Filip Zubčić iz Hrvatske i Austrijanac Mihael Mat.

U plasmanu slaloma Mekgrat je prvi sa 372 boda, ispred Pinejro Brotena koji ima 351 bod i Francuza Klemana Noela sa 340 bodova. Noel je današnju trku završio na devetom mestu.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prvi je Švajcarac Marko Odermat sa 1.105 bodova, ispred Pinejro Brotena sa 618 i Mekrata sa 578 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com