Norvežanin Oftebro osvojio i drugo zlato u nordijskoj kombinaciji na ZOI

Norvežanin Jens Luras Oftebro osvojio je danas zlatnu medalju u nordijskoj kombinaciji, u takmičenju na velikoj skakaonici i u skijaškom trčanju na 10 kilometara, na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.

Oftebro je u skijaškom trčanju na 10 kilometara u Tezeru pobedio rezultatom 24:45,0 minuta, dok je u ski skokovima bio peti skokom od 132,5 metara i 144,6 bodova.

Ovo je drugo zlato za Norvežanina, pošto je prethodno bio najbolji i u kombinaciji na maloj skakaonici i u skijaškom trčanju na 10 kilometara.

Srebrnu medalju osvojio Austrijanac Johanes Lamparter, dok se Finac Ilka Herola popeo na posledji stepenik pobedničkog postolja.

Lamparter, koji je bio srebrni i na maloj skakaonici i u skijaškom trčanju na 10 kilometara, danas je bio sporiji od pobednika za 5,9 sekundi, dok je Herola zaostao za 14,8 sekundi. Austrijanac je u ski skokovima bio drugi, a Finac sedmi.

(Beta)

