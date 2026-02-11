Norvežanin Oftebro osvojio olimpijsko zlato u nordijskoj kombinaciji na ZOI

Norveški takmičar Jens Luras Oftebro osvojio je danas zlatnu medalju u nordijskoj kombinaciji, na maloj skakaonici i u skijaškom trčanju na 10 kilometara, na Zimskim olimpijskim igrama u Kortini i Milanu.

Oftebro je pobedio rezultatom 29:59,4 minuta, u nordijskoj kombinaciji – takmičenju u skijaškom trčanju na 10 kilometara i u ski skokovima na maloj skakaonici.

U takmičenju u ski skokovima je zauzeo sedmo mesto skokom od 104 metra i 125,6 bodova.

Austrijanac Johanes Lamparter osvojio je srebro rezultatom 30:00,4 minuta. U ski skokovima je bio šesti sa 127,4 bodova skokom od 104,5 metara.

Broznanu medalju osvojio je Finac Ero Hirvonen rezultatom 30:01,9 minuta. On je u ski skokovima zauzeo 10. mesto skokom od 96 metara i 123,5 bodova.

(Beta)

