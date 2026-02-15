Norvežanke osvojile zlato i srebro u ski skokovima na velikoj skakaonici

Norveška ski skakačica Ana Odine Strem osvojila je večeras u Predacu zlatnu medalju na velikoj skakaonici, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Odine Strem je tako ušla u istoriju kao prva olimpijska pobednica na velikoj skakaonici, a ujedno je objedinila zlato sa male skakaonice.

Ova 27-godišnja Norvežanka slavila je sa osvojenih 284,8 poena, odnosno skokovima od 130,5 i 132 metra.

Srebro je pripalo njenoj sunarodnici Eirin Mariji Kvandal, koja je za pobednicom zaostala 2,1 poen (skokovi od 129 i 133,5 metara).

Bronzu je osvojila slovenačka takmičarka Nika Prevc skokovima od 128 i 127,5 metara, sa osvojenih 271,5 poena.

Prevc je ranije osvojila srebro na maloj skakaonici, kao i zlato u timskom mešovitom takmičenju, u kojem su srebro osvojile Strem i Kvandal.

Sutra je na programu poslednje takmičenje u ski skokovima na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, a na rasporedu je ekipno muško takmičenje.

(Beta)

