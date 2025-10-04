Noskova pobedila Pegulu i plasirala se u finale turnira u Pekingu

Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u finale turnira u Pekingu, pošto je danas u polufinalu pobedila sedmu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle tri seta, 6:3, 1:6, 7:6.

Meč je trajao dva sata i 29 minuta.

Noskova, 27. igračica sveta, uzela je četiri puta servis američkoj teniserki, dok je Pegula osvojila pet brejkova.

Češka teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Pegula osvojila šest poena direktno iz servisa.

Pegula je u trećem setu vodila 6:5 u gemovima i imala tri meč lopte, ali je Noskova uspela sve da ih spase i da pobedom u taj-brejku 8:6 dođe do finala.

Noskova će u finalu igrati protiv četvrte teniserke sveta Amerikanke Amande Anisimove, koja je u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, treću igračicu sveta Koko Gof.

