Noskova u polufinalu Indijan Velsa

Češka teniserka Linda Noskova plasirala se u polufinale turnira u Indijan Velsu, pošto je večeras u četvrtfinalu pobedila 112. igračicu sveta Australijanku Taliju Gibson posle tri seta, 6:2, 4:6, 6:2.

Meč je trajao sat i 39 minuta.

Noskova, 14. igračica sveta, uzela je pet puta servis australijskoj teniserki, dok je Gibson osvojila dva brejka.

Češka teniserka zabeležila je 13 asova, dok je Gibson osvojila devet poena direktno iz servisa.

Noskova će u polufinalu igrati protiv prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke.

(Beta)

