Notingem, Bolonja i Selta u osmini finala Lige Evropa

Fudbaleri Notingem Foresta plasirali su se večeras u osminu finala Lige Evropa, iako su na svom terenu izgubili od Fenerbahčea sa 1:2 u revanš utakmici plej-ofa.

Notingem je u prvoj utakmici, odigranoj u Istanbulu, slavio sa 3:0, pa je tako ukupnim rezultatom 4:2 prošao dalje i u osmini finala igraće protiv Midtjilanda ili Betisa.

Turski tim je večeras poveo golom Kerema Akturkoglua u 22. minutu, na 2:0 je povisio isti igrač sa penala u 48. minutu, a konačan rezultat postavio je Kalum Hadson-Odoi u 68. minutu.

Mesto u osmini finala obezbedila je i Bolonja, koja je na svom terenu, kao i u prvom meču, pobedila Bran sa 1:0. Strelac jedinog gola bio je Žoao Mario u 56. minutu.

Bolonja će u osmini finala igrati sa Romom ili Frajburgom.

Fudbaleri Selte su, posle pobede od 2:1 u prvoj utakmici, večeras u Vigu savladali PAOK sa 1:0 i tako prošli dalje. Pobedu španskom timu doneo je Viliot Svedberg u 63. minutu.

Protivnik Selte u narednoj rundi takmičenja biće Olimpik Lion ili Aston Vila.

Na utakmici između Genka i zagrebačkog Dinama u toku su podužeci.

Plasman u osminu finala su ranije danas obezbedili Lil, Ferencvaroš, Panatinaikos i Štutgart.

(Beta)

