Notingem Forest na gostovanju pobedio Totenhem, Aston Vila bolja od Vest Hema

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su danas na gostujućem terenu u Londonu Totenhem 3:0, u meču 31. kola engleske Premijer lige.

Strelci za Notingem bili su Igor Žezus u 45, Morgan Gibs-Vajt u 62. i Tajvo Avonji u 87. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenković na terenu je proveo čitav meč.

Notingem je na 16. mestu sa 32 boda, a Totenhem je na 17. poziciji sa dva boda manje.

U narednom kolu, Notingem će dočekati Aston Vilu, dok će Totenhem gostovati Sanderlendu.

Fudbaleri Aston Vile su na svom terenu u Birmingemu pobedili Vest Hem 2:0.

Golove za Aston Vilu postigli su Džon Mekgin u 15. i Oli Votkins u 68. minutu.

Aston Vila je četvrta sa 54 boda, a Vest Hem je na 18. mestu sa 29 poena.

Vest Hem će u sledećem kolu u Londonu dočekati Vulverhempton.

(Beta)

