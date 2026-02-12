Notingem smenio Dajča i traži četvrtog trenera ove sezone

Fudbalski klub Notingem Forest smenio je trenera Šona Dajča, posle samo 114 dana koje je proveo na klupi tog premijerligaša.

„Notingem Forest može da potvrdi da je Šon Dajč razrešen dužnosti glavnog trenera“, saopštio je taj klub kasno sinoć.

Dajč (54) je smenjen posle jučerašnjeg remija 0:0 sa poslednjeplasiranim Vulverhemptonom i nalazi se samo tri boda iznad zone ispadanja.

Notingem je prošlu sezonu završio na sedmom mestu u Premijer ligi pod vođstvom Nuna Espirita Santa. On je u junu 2025. godine potpisao novi trogodišnji ugovor, ali je smenjen već u septembru.

Njega je zamenio Anž Postekoglu, ali je on toj funkciji ostao samo 39 dana, a umesto njega je u oktobru doveden Dajč koji je tada potpisao ugovor do leta 2027. godine.

Remi sa Vulverhemptonom je ostavio Forest na samo dve pobede u poslednjih deset utakmica u Premijer ligi, a u tom periodu eliminisan je i iz FA kupa.

(Beta)

