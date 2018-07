Novak brži od mraka, nema problema sa kolenom – u četvrtfinalu sa Nišikorijem

Đoković je u ponedeljak lako savladao Rusa Karena Hačanova u tri seta sa 6:4, 6:2, 6:2, prenose sportski mediji.

„Vrlo sam zadovoljan kako sam odigrao. Počeo sam loše, izgubio servis, imao nekoliko loših udaraca, ali odmah sam uzvratio i vratio se u set. On ima dobar prvi servis i forhend ali sam vratio mnogo njegovih prvih servisa i naterao ga da igra dodatne udarce“, rekao je Đoković.

An excellent #Wimbledon continues for @DjokerNole…

The Serbian progresses to the quarter-finals and will face Kei Nishikori pic.twitter.com/AYhIqo8ygv

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2018