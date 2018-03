Novak Đoković snažno „udara“ pred Indijan Vels (video)

Srpski teniser danas je trenirao pod nadzorom trenera Radeka Štepaneka, a Noletove navijače posebno raduje što lopticu udara svom snagom, prenose sportski mediji u Srbiji.

Na brojnim internet snimcima Đokovićevog treninga, vidi se da nema smetnji prilikom izvođenja udaraca.

Sparinogvao mu je Južnoafrikanac Kevin Anderson.

Great to see @DjokerNole back in action @BNPPARIBASOPEN #Djokovic #BNPPO18

Novak je na prvom Mastersu u 2018. godini postavljen za desetog nosioca, pa je u prvom kolu slobodan, a u nedelju će se u drugom sastati sa boljim iz duela Kameron Nori (Velika Britanija) – Toro Danijel (Japan). Britanac je 111. na svetu, a Danijel 109.

Good to see Novak Djokovic out on the practice courts! 🎾💪🏼#BNPPO18

👋🏼@DjokerNole @BNPPARIBASOPEN

