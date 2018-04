Novak Đoković stigao u Beograd i odmah je posetio ovo mesto (foto)

Naš najbolji teniser Novak Đoković stigao je u Beograd zajedno sa suprugom Jelenom i decom, kako bi predstojeće prvomajske praznike proveo u društvu porodice.

April u Beogradu. Lep uvek a najlepši na proleće. Zahvalan sam što provodim kvalitetno vreme sa braćom. / Spring makes this beautiful city of #Belgrade look stunning. Grateful to spend quality time with my bros #family #brothers #serbia pic.twitter.com/mofxSubOEL

— Novak Djokovic (@DjokerNole) April 27, 2018