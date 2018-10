Novak i Rafa pod pritiskom: „Zašto ćutite o Saudijskoj Arabiji?“

Novak Đoković i Rafael Nadal nalaze se pod žestokim udarom javnosti jer se ne oglašavaju o egzibicionom meču u Saudijskoj Arabiji.

Saudijski novinar disident Džamal Hašogi, koji živi i radi u SAD, brutalno je ubijen u saudijskoj ambasadi u Istanbulu pre nekoliko dana, zbog čega je ova zemlja na udaru kritika.

Međutim, dve teniske zvezde se nisu oglašavale iako bi 22. decembra trebalo da igraju u Džedi, a ceo svet čeka da javno kritikuju Saudijsku Arabiju.

“It’s up to #Nadal and #Djokovic where they play their lucrative exhibition matches, but if they go to Jeddah we’d like to see them using their profiles to raise human rights issues." – Amnesty International’s Allan Hogarth told the Sunday Times. (via @SI_Tennis) — Lucia Hoffman (@luciahoff) October 23, 2018

Obojica tenisera su poznata po svom filantropskom radu i poštovani su kao veliki humanitarci i borci za jednakost prava.

​Stoga se trenutno nalaze u nezgodnoj situaciji, kritikuju ih prestižni mediji poput američkog „Njujork tajmsa“ i britanskog „Gardijana“, a svetski mediji generalno ističu da su ispred njih dva puta, prenosi B92.

S jedne strane, ukoliko odbiju da igraju u Saudijskoj Arabiji, to bi moglo da ugrozi njihovu sigurnost, ali bi ukazali na represivnu prirodu državnog režima u Arabiji, te podigli svest o poštovanju ljudskih prava.

S druge strane, ukoliko ne odustanu od nastupa u Džedi, svet će to shvatiti kao podršku autoritativnom režimu i možda još gore, kao legitimizaciju zločina.

Đoković i Nadal bi trebalo da dobiju po milion dolara za pomenuti egzibicioni meč u Džedi krajem decembra, koji organizuje lokalna vlada.

Međutim, dok se vrši pritisak na dve teniske zvezde, javnost se nije preterano obazirala na ostale velike sportske događaje u Saudijskoj Arabiji, iako je ova zemlja na udaru boraca za ljudska prava već godinama, nezavisno od ubistva novinara.

Tako su nedavno prijateljski meč upravo u Džedi odigrali Brazil i Argentina (1:0), dok su Italijani zakazali Superkup derbi između velikana Juventusa i Milana za januar 2019. u glavnom gradu Rijadu.

Rafael #Nadal and Novak #Djokovic are under increasing pressure to pull out of a scheduled exhibition in Saudi Arabia in December. Read more > https://t.co/6Abc7Y6EHf pic.twitter.com/HrnJJqRLsE — Live Tennis (@livetennis) October 19, 2018

Takođe, Saudijska Arabija je nedavno potpisala ugovor o organizaciji prve Svetske bokserske serije u kruzer kategoriji u maju sledeće godine, dok je početkom godina održana prestižna Trka šampiona, egzibiciono nadmetanje prvaka najvećih automobilskih trka — Formule 1, Relija VRC, Indu kara, NASKAR, a uprkos kontroverzama novoformirana Formula E zasad nema nameru da odustane od premijere sezone upravo u Rijadu 15. decembra.

Za 2. novembar je u Rijadu dogovoren i događaj u popularnom američkom rvanju (kečeri), ali je njegovo održavanje ugroženo nakon ubistva Hašogija, koji je bio kolumnista prestižnog „Vašington posta“, jer su se pobunile najveće zvezde poput Džona Sine.

Calls for Novak #Djokovic and Rafael #Nadal to pull out of an exhibition in Saudi Arabia just before Christmas are strengthening – but the pair are remaining silent… Read more > https://t.co/6Abc7Y6EHf pic.twitter.com/SYUNUO5aYs — Live Tennis (@livetennis) October 19, 2018

Mediji su nakon sastanka predsednika FIFA Đanija Infantina sa kraljem Saudijske Arabije Salmanom i princom Muhamedom bin Salmanom spekulisali i da ova kraljevina želi da sponzoriše novo FIFA reprezentativno takmičenje sa 45 milijardi dolara, ali se svetska fudbalska krovna organizacija distancirala od tih navoda.

„Nije na nama da određujemo koje zemlje bi trebalo da organizuju sportske događaje, a koje ne. Isto tako, jasno je da je organizacija takvih događaja pokušaj maskiranja stvarne situacije. Na Nadalu i Đokoviću je da odluče gde će igrati svoje egzibicione mečeve, ali ako već idu u Džedu, voleli bismo da iskoriste svoju popularnost da skrenu pažnju na ugrožavanje ljudskih prava. Makar jedan tvit o hrabrim borcima za ljudska prava u toj zemlji bio bi dovoljan za početak“, rekao je predstavnik „Amnesti internešenela“ Alan Hogart.