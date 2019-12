Novak je za publiku uvek zlikovac kada igra sa „herojima“ Rodžerom i Rafom (foto)

View this post on Instagram

Tenistas con más efectividad en partidos oficiales 2019: Tennis players with more effectiveness in official matches 2019: 88’3% 🇪🇸 Nadal 53-7 84’1% 🇨🇭 Federer 53-10 83’1% 🇷🇸 Djokovic 54-11 73’8% 🇷🇺 Medvedev 59-21 72’1% 🇦🇹 Thiem 49-19 68’4% 🇬🇷 Tsitsipas 54-25 67’4% 🇯🇵 Nishikori 29-14 Mínimo: 40 partidos Minimum: 40 games