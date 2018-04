Novak ne prestaje da šokira fanove: najnovija odluka (foto)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ne prestaje da iznenađuje javnost svojim odlukama.

Đoković je cele prošle godine lutao, mučio se sa povredama i operacijama, shvatio da za njega nisu ni Andre Agasi ni Radek Štepanek, sa kojima je u međuvremenu pokušao da sarađuje.

Prošle nedelje Nole je objavio prekid sa Agasijem posle nepunih godinu dana, a samo par dana kasnije i sa Štepanekom, koji se kao trener našeg tenisera zadržao šest meseci. A onda je Đoković uradio nešto što je oduševilo sve njegove navijače – vratio se Vajdi.

An announcement from @DjokerNole's PR team regarding Marian Vajda, who will be helping Novak in upcoming clay court season. Length of partnership not decided yet, they will take 'one step at a time'.

