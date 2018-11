Novak poražen u finalu Mastersa u Parizu (foto, video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije osvojio je 33. Masters trofej, pošto je u finalu turnira u Parizu posle velike borbe i poražen od Rusa Karena Hačanova 5:7, 4:6, čime je prekinuta serija prvog igrača sveta od 22 uzastopne pobede.

Srpski as u Bersiju igra za 33. Masters titulu, čime bi se izjednačio po broju titula na vrhu sa Rafaelom Nadalom.

Go time in Paris! 👍 The last Masters 1000 final of 2018 is upon us…. Stream Djokovic v Khachanov LIVE 👉 https://t.co/hOHmv2wMlX#RolexParisMasters pic.twitter.com/7qlBrD7vLP — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2018

Bila bi to ujedno treća uzastopna titula na turnirima iz Masters serije, posle osvajanja Sinsinatija i Šangaja.

Match of the year so far? Best bits from a Federer v Djokovic EPIC coming at you 👇 Watch the #RolexParisMasters final live today -> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/64zGkJLq6h — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2018

Gorostasni Rus (visok 198 cm) igra svoje prvo Masters finale.

Srbin i Rus su samo jednom igrali međusobno, a Novak je na ovogodišnjem Vimbldonu počistio Karena sa 3:0.