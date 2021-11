Novak se igrao sa nervima – vratio se pobedom (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, imao je težak posao u drugom kolu turnira u Parizu, ali je posle velike borbe uspeo da savlada Martona Fučoviča posle tri odigrana seta, 6:2, 4:6, 6:3 i plasirao se u treću rundu.

Đoković je odlično ušao u meč, delovalo je da će imati lak posao, ali je dozvolio rivalu da osvoji drugi set i produži duel.

Velika borba je viđena u odlučujućem periodu, međutim Đoković je ponovo potvrdio zašto je najbolji igrač sveta.

U narednom kolu ga čeka pobednik duela između Adrijana Manarina i Gaela Monfisa, a već u sredu će ponovo na teren u dublu sa Filipom Krajinovićem, kolegom iz reprezentacije Srbije, oko 15.00.

Đoković je sjajno startovao meč, poveo je sa 3:0 i imao čak priliku za brejk u šestom gemu, ali je Fučovič neutralisao opasnost.

To, pak, nije uspeo u osmom gemu, Novak je iskoristio prvu set loptu i završio uvodni period za svega 38 minuta.

Kada se očekivalo da Đoković ubaci u brzinu više i okonča meč, dogodio se veleobrt – Fučovič je pronašao novu snagu i umesto da bude 2:0 za Novaka, posle brejk lopte u drugom gemu, treći je pripao Mađaru na servis Srbina za 2:1.

Naredni gem je Fučovič dobio bez izgubljenog poena i Đokoviću nije dozvolio niti jednu brejk priliku što je unelo nervozu među Novakove navijače.

Slično je startovao i treći set, ali je agonija trajala samo do četvrtog gema u kom je Đoković pokazao svu svoju snagu – bez izgubljenog poena je napravio brejk koji je proslavio svojim karakterističnim urlikom prema publici.

To je bio znak da se „zver“ probudila, međutim na to je trebalo sačekati još malo jer je Mađar uzvratio brejkom, što je dodatno motivisalo Novaka da se ponovo naoštri i povrati prednost.

That’s why he’s the world No.1 👏

In his first singles match since September 12, @DjokerNole digs deep to defeat a very good Fucsovics 6-2 4-6 6-3!#RolexParisMasters pic.twitter.com/RcWw9FFmZq

— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021