Novak se „otvorio“ posle pobede nad Nadalom i plasmana u finale Vimbldona

Đoković igra u odličnoj formi na Vimbldonu na kom se plasirao u finale pobedom nad Rafom u pet setova 6:4, 3:6, 7:6 (9), 3:6, 10:8, prenose sportski mediji.

„Sad sam u finalu, vrlo, vrlo zadovoljan. Bio sam zadovoljan posle meča jer je ovo bilo dugih 15 meseci za mene, dok sam pokušavao da savladam različite prepreke. Zato je to što sam ovde veoma zadovoljavajuće“, rekao je Đoković.

Na pitanje da li je tokom prethodnih 15 meseci i svih problema koje je imao sa laktom u poslednje dve godine, mislio da će se vratiti na ovaj nivo, rekao je da je određenih sumnji bilo.

„Bilo je trenutaka frustracije, sumnje, razočaranja, kada se zapitate da li da nastavite tim ili nekim drugim putem i gde vas to vodi. Svako prolazi kroz taj proces premišljanja. Ne znam nikoga ko je uvek uspevao da ostane pozitivan, da 100% veruje u sebe i da bude pun samopouzdanja. To je život, a mi smo ljudi i prolazimo kroz te faze. U ovom trenutku čitav proces mi izgleda pozitivno i još više posebno jer sam prevladao prepreke i izazove da bih se doveo do finala ‘slema’. Da mi je neko to ponudio pre šest meseci, odmah bih prihvatio. A da li sam zaista verovao da ću se vratiti na ovaj nivo. Jesam, naravno teško je da igram i ne verujem da mogu igrati najbolje što umem. Postigao sam mnogo toga u karijeri i svaki put zbog toga imam najveće ambicije. To je način razmišljanja“, kaže Novak.

U Rimu shvatio da se vraća u vrhunsku formu.

„Verovatno u Rimu, to je bio dobar turnir. Rolan Garos neki mečevi. Poslednji nije bio sjajan. Ali cela sezona na travi je potvrđivala da nivo tenisa koji sam priželjkivao, da sam počeo da ga igram“.

Nadal i Đoković su meč u petak uveče počeli pod zatvorenim krovom, pa su uslovi na Centralnom terenu bili praktično dvoranski. Meč je trajao skoro pet i po sati. Đoković je često reagovao prilično emotivno, ali na kraju sačuvao smirenost i pobedio.

„Nisam uvek miran, budite uvereni u to. Imao sam izlive emocija juče. Kad igrate na ovako visokom nivou, protiv jednog od najvećih rivala u karijeri, vrlo je napeto. Mnogo je emocija u igri i veliki je ulog. Osetite i prolazite kroz to. Kao što svi kažu, važno je da prihvatite ono što se dešava na terenu i na neki način budete smireni, jer smirenost na kraju pobeđuje. Tako je bilo mnogo često na visokom nivou u mnogim sportovima. Ali to je težak zadatak. Ne možete uvek da budete bez emocija. Iako tako izgleda. Federer je na primer majstor za to. Ali sam siguran da se i on iznutra bori sa svojim emocijama. Samo ih kontroliše. Ponekad to izgubite“, objašnjava naš teniser i dodaje da se vratio i posle pada u četvrtom setu.

„Meč je dug i imate vremena da se vratite. To se desilo danas. Nekoliko puta sam izgubio smirenost, onda servis i onda set. Nadal je to što jeste jer zna kako da iskoristi te momentume. Kad vidi priliku, zgrabi je. Zato je ovaj meč bio vrhunski sa svake tačke gledišta. Neverovatno sam ponosan što sam izašao kao pobednik“.

O šansama u finalu rekao je ovo:

„Kevin je takođe proveo dosta vremena na terenu, ali je imao i slobodan dan što je na ovom nivou vrlo bitno. Voleo bih da sam imao taj slobodan dan, ali prihvatam činjenično stanje i pokušaću da se oporavim najbolje što mogu. Ne znam da li ću biti jasan favorit u tom meču, rekao bih da smo jednakih šansi. On igra svoje drugo GS finale, igrao je na US Openu prošle godine. Igra tenis svog života, dolazi posle dva maratonska meča i nema mnogo šta da izgubi sutra. Izaći se jakim servisima i dobrim tenisom“, podseća Đoković.

Mečevi sa Nadalom su iscrpljujući, što je srpski igrač opisao kroz šalu „Ako vam pokažem svoja stopala, razumeli biste“.

„Samim tim što ulazite u meč sa njim, gde znate da ćete morati da zaradite svaki poen, to troši energiju“, kaže Novak i konstatuje da je zbog toga primoran da uloži „X sati u treninge i na pripremu“, kako bi se pariralo takvom rivalu.

Na pitanje kako nije završio u „kraljevskoj ambulanti“ posle drop šota koji je Nadal poslao na kraju meča, Đoković kaže da svi ponekad uzimaju svoje telo zdravo za gotovo.

„To je jedan od onih trenutaka kada je vreme stalo za mene. Meč lopta, video sam ga da prilazi, odigrao sam relativno dobar udarac. Trenutak kada mora da odluči da li će da odigra drop šot ili da ‘zavali’ bekhend. Kad sam video šta će da uradi, krenuo sam da trčim, ali je drop šot bio previše dobar. Bio sam predaleko. Ali sam pokušao kao u ‘Spejs džemu’ sa Majklom Džordanom da se izdužim, tako to mogu da opišem“, rekao je na kraju Novak.