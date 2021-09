Novak rutinski u 3. kolu US opena

Novak Đoković se plasirao u treće kolo US opena pobedom protiv Holanđanina Talona Grikspora sa 3-0 u setovima.

Đoković je rutinski došao do trijumfa posle oko sat i 40 minuta igre, po setovima – 6:2, 6:3, 6:2.

Srpski teniser će se u trećoj rundi sastati sa Japancem Keijem Nišikorijem.

Too easy for the world No. 1. @DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/dc8ZIcDml8

Grikspor je hrabro ušao u duel, lako osvojio svoj prvi gem, ali momentalno poklekao pred sigurnim Novakom.

Srpski teniser nije igrao maksimalno, daleko od toga, ali je protivnik izgoreo u želji i time pomogao rivalu.

Prvi set je bio gotov za pola sata – 6:2.

Đoković je treći brejk u meču napravio već na samom startu drugog seta, te poveo sa 3:0.

Grikspor je na momente prikazivao dosta bolju igru nego što je to bio slučaj prethodno, te nekoliko gemova lako osvojio, ali ja na kraju sve završeno brejkom.

Can anyone stop him? 👀

🇷🇸 @DjokerNole is into the 3R of the #USOpen after beating Griekspoor 6-2, 6-3, 6-2.

One step closer… pic.twitter.com/HayM1PwtJQ

— ATP Tour (@atptour) September 3, 2021