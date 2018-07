Novak u FINALU! (video)

Novak Đoković je u finalu Vimbldona! Posle pet setova i maestralne borbe na centralnom terenu sa Rafaelom Nadalom, naš najbolji teniser je slavio sa 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8, posle više od pet sati igre.

– @DjokerNole on reaching another #Wimbledon final https://t.co/nVjN2iw9Hq

"It’s an incredible achievement for what I’ve been through"

U nedelju se Novak sastaje sa Kevinom Andersonom.

A class act in defeat, as ever.

You've had some Championship, @RafaelNadal. Until next year 👋#Wimbledon pic.twitter.com/Z3r8v6KSpp

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2018