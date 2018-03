Novak večeras protiv Japanca: Spremi se! Dolazim da ti ukradem šou! (foto)

Najbolji srpski teniser ostavio je zanimljivu poruku na društvenim mrežama.

Novak sa nestrpljenjem iščekuje svoj prvi meč na Indijan Velsu. Po svemu sudeći spreman je ko zapeta puška.

Sjajno raspoloženi srpski teniser postavio je na društvene mreže jednu zanimljivu fotografiju.

Naime, Novak se fotografisao pored kamenja i ostavio duhovit komentar:

„Ko još gori ovog vikenda? Dejvide Koperfilde (najpoznatiji mađioničar na svetu), znam tvoj trik, a ja ih imam još u rukavu. Dolazim u Las Vegas da ti ukradem šou. Spremi se“, napisao je Nole.

Who else is ON FIRE this weekend? @D_Copperfield I know your trick and I have more up my sleeve. Coming to steal your show in Las Vegas. Be ready. 🔥 #noleonfire pic.twitter.com/NX3Ckhw78g

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 11, 2018