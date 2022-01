Novak pobedio Australiju, puštaju ga na slobodu (uživo)

Sudija Keli je presudio da je Novak Đoković oslobođen, nakon ponovnog pregleda predmeta. Naređeno je da Vlada Australije plati sve troškove, da on bude na slobodi u roku od 30 minuta i da mu se vrate pasoš i lični predmeti.

#Breaking Judge Anthony Kelly has rule that Djokovic be released from immigration detention within in 30 minutes. He says the visa cancellation decision will be quashed and the government wil have to pay his costs.

— Karen Sweeney (@karenlsweeney) January 10, 2022