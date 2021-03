Novaka strani mediji „razapinju“ zbog izmišljene seks afere

Novak Đoković je teniski vladar planete, vlasnik brojnih rekorda, među poslednjim onog po broju nedelja provedenih na prvom mestu svetske rang liste.

Ali, svetski mediji kao da ne žele da pišu o Novakovom ogromnom uspehu, već prenose montirane izjave o pojedinih likova, pa su tako redom potrčali “Njujork post”, španski “Marca” i “AS”, portugalski “Record”, brojni britanski mediji među kojima su i “Sun”, “Daily Star”, italijanski “Tuttosport”, australijski news.com, i slični…

A, možda im baš to smeta, pa ugledni svetski mediji dozvole sebi da prenose “brljotine” ovdašnje žute štampe koja najčešće služi za reklamiranje onih koji tu namerno rade preko imena Novaka Đokovića.

“Nazvao me jedan čovek iz Beograda, znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim, ponuda je bila od 50 do 60 hiljada evra i putovanje iz snova po mom izboru. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu”, ispričala je izvesna Natalija za domaće tabloide.

Nije ni prva, nažalost ni poslednja koja pokušava da napravi sebi reklamu preko Novaka, a do tada srpski as radi ono što je najpametnije. Ne pridaje značaj onima koji to ni po čemu ne zaslužuju.

