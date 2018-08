Novaku hitno potrebna pomoć svih nas (foto)

Najbolji srpski teniser odlučio je da na turiru u Torontu igra i u dubl konkurenciji kako bi podigrao formu pred novi Gren Slem turir u sezoni.

Novak će u dublu nastupiti sa Južnoafrikacem Kevinom Andersonom sa kojim je igrao u finalu Vimbldona i lako ga savladao u tri seta.

Dao je nekoliko svojih predloga i pozvao sve da glasaju i pomognu mu…

#NoleFam help me and @KAndersonATP out… what’s our squad name for doubles? #RogersCup

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 5, 2018