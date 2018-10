Novi poraz Lejkersa, Golden Stejt bolji od Finiksa

Košarkaši San Antonija pobedili su posle produžetka Los Andjeles Lejkerse sa 143:142 i naneli im treći poraz u trećoj utakmici u novoj sezoni u NBA ligi.

Pobedu San Antoniju doneo je Peti Mils košem 6,8 sekundi pre kraja. Prethodno, Spursi su 55 sekundi pre kraja imali šest poena zaostatka (136:142). Ekipu su predvodili Lamarkus Oldridž sa 37 poena, 10 skokova i pet asistencija i Demar Derozan sa 32 poena, 14 asistencija i osam skokova. Mils je utakmicu završio sa 12 poena, a Rudi Gej dodao je 16.

Najefikasniji u ekipi iz Los Andjelesa bio je Kajl Kuzma sa 37 poena i osam skokova, a dobru partiju prikazao je i Lebron Džejms sa 32 poena, 14 asistencija i osam skokova. On je 2,4 sekunde pre kraja regularnog dela pogodio „trojku“, ali je promašio dva slobodna bacanja 12,8 sekundi pre kraja meča, posle čega je Mils postigao pobedonosni koš.

Džejms je posle toga pokušao iz daljine, ali nije uspeo da pogodi koš, pa su Lejkersi pretrpeli treći uzastopni poraz i još su bez pobede ove sezone.

„Ovo nije obeshrabrujuće. Znao sam u šta se upuštam. To je proces, to shvatam i biću dobro. Nisam došao ovde misleći da ćemo odmah biti ubedljivi, shvatam da je sve to proces“, rekao je Džejms.

Košarkaši Golden Stejta pobedili su Finiks sa 123:103 i ostvarili treću pobedu. Aktuelne šampione predvodio je Stefen Kari sa 29 poena, osam asistencija i četiri skoka. On je 15 poena postigao u trećoj četvrtini. Kevin Durent dodao je 22 poena, Klej Tompson 16, a Demjan Džons 13 poena.

To je bila 16. uzastopna pobeda Voriorsa protiv Finiksa, što je njihov najduži niz protiv jednog tima u istoriji franšize.

U ekipi Finiksa, koju sa klupe predvodi srpski trener Igor Kokoškov, najefikasniji je bio Devin Buker sa 28 poena, a Ti Džej Voren postigao je 27.

Vašington je posle produžetka pobedio Portland sa 125:124 i ostvario prvu pobedu u sezoni. Vizardse je predvodio Markif Moris sa 28 poena, od kojih je postigao šest „trojki“, a Bredli Bil dodao je 25 poena. Oto Porter utakmicu je završio sa 16 poena i 10 skokova, ali je u poslednjem napadu blokirao šut Demjana Lilarda i sačuvao pobedu Vizardsa.

Lilard je bio najefikasniji u timu Portlanda sa 29 poena, osam skokova i osam asistencija, dok je dobru partiju prikazao i Jusuf Nurkić, koji je postigao 22 poena uz 18 skokova.

Toronto je pobedio Šarlot sa 127:106 i ostvario četvrti uzastopni trijumf, Orlando je bio bolji od Bostona sa 93:90, dok je Minesota pobedila Indijanu sa 101:91. Dalas je pobedio Čikago sa 115:109, a Memfis je pobedio Jutu sa 92:84.

(Beta)