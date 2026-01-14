Novi problemi za Pogbu, mogao bi ranije da napusti Monako

Izvršni direktor Monaka Tijago Skuro rekao je danas da program oporavka za fudbalera Pola Pogbu ne ide prema planu i da bi uprava tokom leta mogla da razgovara sa predstavnicima bivšeg francuskog reprezentativca o mogućem odlasku iz kluba.

Pogba se i dalje nada da će igrati na Svetskom prvenstvu ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku, ali situacija se ne odvija kako on želi.

Bivši fudbaler Mančester junajteda i Monaka prošlog leta je potpisao dvogodišnji ugovor sa Monakom, sa ciljem da se vrati u formu i izbori mesto u državnom timu. On je imao problema sa povredama i odsustvovao je zbog suspenzije nakon pozitivnog doping testa.

Tokom treninga u Monaku povredio je list i odsustvovao je mesec dana, a ta povreda je jedna u nizu brojnih problema u fizičkoj pripremi Pogbe, koji je igrao oko 30 minuta otkako je krajem decembra debitovao za Monako.

„Plan i program za Pola ne idu onako kako smo na početku očekivali. On je veoma uznemiren zbog činjenice da se muči… Želi da bude više dostupan, da uveća minutažu na terenu“, rekao je Skuro.

Pogba je plakao kada je potpisivao ugovor sa Monakom, koji ove sezone ne ostvaruje očekivane rezultate, pošto zauzima deveto mesto na tabeli sa 17 bodova zaostatka za vodećim Lansom.

Skuro je rekao da se i dalje nada da će se Pogba vratiti takmičenjima i da će uskoro doprineti ekipi, ali je nagovestio postojanje klauzula u ugovoru koje bi mogle dovesti do njegovog kraćeg boravka u Monaku.

„Ako ne uspe, sigurno je da će sve strane na leto pokušati ponovo da razgovaraju, kuda idemo? Sada nije trenutak za taj razgovor pošto smo angažovani u pokušaju da pronađemo rešenje i vratimo ga na teren“, naveo je on.

Pogba je 2016. godine postao najskuplji fudbaler sveta kada se za 105 miliona evra vratio u Mančester junajted iz Juventusa.

Za reprezentaciju Francuske odigrao je 91 utakmicu, postigao je 11 golova i osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine.

Poslednji put igrao je za reprezentaciju pre gotovo četiri godine, u prijateljskoj utakmici protiv Južne Afrike, a zbog povrede kolena propustio je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

(Beta)

