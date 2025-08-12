Novi trener Radničkog iz Niša Sivić: Ne bih mnogo da pričam, ima mnogo da se radi

Novi trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je danas da ga čeka mnogo posla, ali da veruje u dobre igrače koje ima i dodao da ima motiv da ostvari dobre rezultate, posle „nesrećnog“ prvog mandata na Čairu.

„Ne bih mnogo da pričam, jer ima mnogo da se radi, a malo je vremena. Naš trenerski posao je takav da zavisite od tog jednog minuta, možete da odete, na ovu i na onu stranu. Pohvalio bih prethodnog trenera, koji je radio svoj posao maksimalno, verovao u ono što radi. Desio se taj jedan minut i ja sam to osetio nekoliko puta na svojoj koži, ali moramo da idemo dalje“, rekao je Sivić na predstavljanju, preneo je Radnički.

„Mislim da Radnički ima dobar tim, to sam rekao nekoliko puta, mnogo dobrih igrača sa sjajnim karijerama, velikim brojem superligaških utakmica. Sve njih treba staviti u jedan tim koji će da funkcioniše i donosi rezultate. U sezoni, kada četiri tima ispadaju, svaki bod je veliki, a pogotovo tri. Cela koncepcija će biti na osvajanju bodova“, dodao je Sivić.

Sivić je prethodno predvodio Radnički u sezoni 2022/2023.

„Niška publika zna da prepozna kvalitet, sećam se toga iz prvog mandata, bile su ispunjene tribine, igrali smo sjajan fudbal, pokušaćemo da ponovimo to, ali sa boljim epilogom“, naveo je.

On je rekao da veruje u igrače, koji imaju iskustvo u Super ligi.

„Razlika je nekoga znati spolja i iznutra, u radu, treningu, kako će ko da reaguje. To su sve stvari koje moramo jako brzo da rešavamo. Međutim i tu imam iskustva. U protekle četiri godine stalno sam ulazio u takve nemoguće misije, da se mora odmah, sada, istog momenta. Treba da vidimo šta ekipi najviše odgovara i kakav će izbor biti“, naveo je.

Trener je rekao da će izbor pasti samo na one koji mogu da „donesu neki plus“, pošto ekipi sada treba podvig, kako bi izašla, kako je naveo, iz neprijatnog momenta i kako bi do utakmice sa Železničarom u nedelju „pronašla formulu“.

Sivić je ocenio da u prethodnom mandatu na Čairu njegova ekipa nije imala sreće.

„Imam veliki motiv, ostao je žal. Svi mi treneri kad izgubimo, odnosno većina nas, kaže da nismo imali sreće. Ipak to je zaista bio jedan neverovatan splet okolnosti. I to ne na jednoj utakmici, nego na više, a igrali smo dobar fudbal. I to je ta prošlost koja me je ponovo motivisala“, rekao je on.

Sivić je dodao da je uvek mislio da je ostao dužan klubu i da bi sada voleo to da vrati, iako zna da neće biti lako.

„Sigurno ne bih bio tu da nisam navikao na teške situacije, kao što je ova. Svaka prethodna je bila slična i nadam se da će mi to iskustvo pomoći. Motiv je zaista veliki, da napravimo iskorak, više sam se umorio od tih spasilačkih misija. Smatram da ova ekipa Radničkog, sa iskusnim igračima mora da ima cilj koji se zove plej-of, da prihvatimo odgovornost, kako ja, tako i svi oni i da krenemo ka tom cilju“, rekao je Sivić.

Sivić je u Niš doveo samo stalnog pomoćnika Aleksandara Sekulića. U stručnom štabu ostali su treneri Vladimir Đorđević i Vuk Stamenković, kao i trener golmana Zaviša Pejić.

Posle četiri kola u Super ligi Radnički je osmi na tabeli sa četiri boda.

U petom kolu Radnički će u nedelju igrati u Pančevu protiv Železničara.

(Beta)

