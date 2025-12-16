Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Hjustona

Košarkaši Denvera pobedili su danas na svom terenu ekipu Hjustona posle produžetka sa 128:125, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je za 42 minuta na terenu upisao novi, 12. tripl-dabl u sezoni, zabeleživši 39 poena, 15 skokova i deset asistencija.

U redovima Nagetsa istakao se i Džamal Marej sa 35 poena, uključujući šest od 11 poena svog tima u produžetku, dok su Kameron Džonson i Tim Hardevej dodali po 13.

Na drugoj strani, najbolji je bio Alperen Šengun sa 33 poena, deset skokova i deset asistencija, dok je Kevin Durent utakmicu završio sa 25 poena.

U poslednjih minut i 40 sekundi regularnog dela meča rezultat je četiri pita bio izjednačen i četiri puta su se ekipe smenjivale u vođstvu, pre nego što je Marej slobodnim bacanjem izjednačio na 2,3 sekundi pre kraja na 117:117. Denver je zadržao posed lopte posle bacanja, ali Jokićev pokušaj da trojkom donese pobedu Denveru nije bio uspešan.

Nagetsi su poveli sa 124:117 posle trojke Spensera Džonsa na 2:59 minuta pre kraja produžetka, Hjuston je u samoj završnici prišao na tri poena zaostatka, ali je sve bilo rešeno kada je Šengun promašio trojku 4,9 sekundi pre kraja.

Ova pobeda je bila peta uzastopna za Nagetse, a ukupno 19. od početka sezone u 25 utakmica. Hjuston je poražen treći put u nizu i sada ima skor 16/7.

Košarkaši Toronta pobedili su u gostima Majami sa 106:96 i tako prekinuli niz od četiri poraza, a meč je obeležila i povreda srpskog košarkaša Nikole Jovića.

Jović je doživeo povredu lakta u prvoj četvrtini pošto je dobio težak faul od Kolina Mareja Bojlsa prilikom pokušaja zakucavanja i pao je na parket samo 12 sekundi nakon što je ušao u igru.

Najefikasniji u ekipi Darka Rajakovića bili su Brendon Ingram sa 28 i Skoti Barns sa 17 poena i deset skokova, dok su na drugoj strani Bem Adebajo i Norman Pauel postigli po 20 poena.

Košarkaši Memfisa su u gostima pobedili Los Anđeles Kliperse sa 121:103, predvođeni Džarenom Džeksonom koji je postigao 31 poen i Kemom Spenserom koji je ubacio 27.

U redovima Klipersa, koji su poraženi i 12. put u poslednjih 14 utakmica, Kavaj Lenard je postigao 21, a Kris Dan 17 poena. Kapiten reprezenatcije Srbije Bogdan Bogdanović igrao je 19 minuta i za to vreme je zabeležio sedam poena i po tri skoka i asistencije.

Vodeći tim Istočne konferencije, Detroit je kao gost slavio protiv Bostona sa 112:105 i upisao četvrtu pobedu u nizu. Najzaslužniji za pobedu bio je Kejd Kaningem koji je zabeležio 32 poena i 10 asistencija, dok je u poraženom timu najbolji bio Džejlen Braun sa 34 poena.

Košarkaši Jute su na svom terenu pobedili Dalas posle produžeta sa 140:133. Kejonte Džordž sa 37 i Lauri Markanen sa 33 poena su predvodili Jutu do pobede, kojoj nisu bila dovoljna ni 42 poena Kupera Flega.

(Beta)

