Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Jute

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Jute sa 135:112, a srpski centar Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl.

Nagetsi su utakmicu otvorili serijom 19:0, prvu četvrtinu su dobili sa ubedljivih 40:15, nakon čega su rutinski održavali visoku prednost.

Najefikasniji u redovima Denvera bio je Džamal Marej sa 27 poena, Tim Hardevej je ubacio 21, a Kameron Džonson i Pejton Votson po 20 poena.

Nikola Jokić je utakmicu završio sa 14 poena i sa po 13 skokova i asistencija, što mu je donelo 14. tripl-dabl u sezoni i 178. u karijeri.

U timu Jute, koja je doživela treći poraz u nizu, najbolji su bili Lauri Markanen sa 27 i Kejonte Džordž sa 20 poena.

Košarkaši Oklahome su na svom terenu pobedili Memfis sa 119:103.

Šej Gildžes-Aleksander je predvodio Oklahomu sa 31 poenom i tako stigao do svoje 100. uzastopne utakmice na kojoj je postigao najmanje 20 poena.

Džejlen Vilijams je postigao 24 poena, a Adžej Mičel 16 za pobednički tim, dok su u redovima Memfisa najbolji bili Kentejvijus Koldvel Poup i Sedrik Kauard sa po 16 poena.

Klivlend je na svom parketu bio bolji od Šarlota sa 139:132 čime je prekinuo niz od tri poraza. Donovan Mičel sa 30 i Deandre Hanter i Darijus Garland sa po 27 poena bili su najbolji u pobedničkom timu.

Košarkaši Bostona su nadoknadili 20 poena zaostatka i slavili protiv Indijane sa 103:95, uz 31 poen 31 poen Džejlena Brauna, dok je Nju Orleans bio bolji od Dalasa sa 119:113 uz 24 poena Zajona Vilijamsona za svoju petu pobedu u nizu.

Stef Kari je postigao 18 od svojih 26 poena u drugom poluvremenu i vodio je Golden Stejt do pobede protiv Orlanda sa 120:97, dok je u poslednjoj utakmici odigranoj rano jutros Detroit pobedio Portland sa 110:102.

(Beta)

