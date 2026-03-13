Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv San Antonija

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći u gostima ekipu San Antonija posle velikog preokreta sa 136:131, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića.

Jokić je upisao 31 poen, 20 skokova i 12 asistencija, što je njegov 26. tripl-dabl ove sezone. Najefikasniji u redovima Nagetsa bio je Džamal Marej sa 39 poena, dok je Spenser Džons dodao 19.

Najbolji u redovima San Antonija, koji je igrao bez povređenog Viktora Vembanjame, bio je Stefon Kasl koji je postigao 30 poena uz 11 skokova i deset asistencija za svoj treći tripl-dabl u karijeri.

Nagetsi su gubili sa 20 poena razlike, ali su u poslednjoj deonici uspeli da preokrenu rezultat. Marejeva trojka je donela Denveru prvo vođstvo od 121:119 na četiri i po minuta pre kraja meča. Taj koš je bio početak serije 11:0 Denvera koji je na kraju uspeo da slavi.

Denver je peti na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 41/26, dok je San Antonio drugi sa 48 pobeda i 18 poraza.

Košarkaši Majamija su na svom terenu savladali Milvoki sa 112:105 i upisali sedmu uzastopnu pobedu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Pele Larson sa 28 poena, dok je Bem Adebajo, nakon istorijska 83 poena, na ovoj utakmici ubacio 21. Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović nije igrao.

U poraženom timu najbolji je bio Janis Adetokunbo koji je ubacio 31 poen.

Košarkaši Orlanda su posle produžetka na svom parketu bili bolji od Vašingtona sa 136:131.

Do šeste pobede u nizu Orlando su vodili Džejlen Sags sa 28, Tristan da Silva sa 26 i Dezmond Bejn sa 22 postignuta poena.

Na drugoj strani se istakao Bilal Kulibali sa 29 poena, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za 21 minut na parketu upisao 11 poena i 11 skokova.

Košarkaši Oklahome pobedili su na svom terenu Boston sa 104:102, a meč je obeležio Šej Gildžes Aleksander koji je oborio rekord Vilta Čemberlena još iz 1963. godine pošto je na 127 utakmica zaredom postigao najmanje 20 poena.

Gildžes Aleksander je meč završio sa 35 poena, dok je kod Seltiksa najbolji bio Džejlen Braun sa 34 poena.

Bila je ovo sedma uzastopna pobeda Oklahome koja je prva na Zapadu sa 52 pobede i 15 poraza.

Košarkaši Atlante su svoj pobednički niz produžili na osam utakmica, pošto su na svom terenu bili bolji od Bruklina sa 108:97. Atlantu su do pobede vodili Džejlen Džonson sa 21 i Zakari Rizaše sa 19 poena, dok je u timu Bruklina najbolji bio Džoš Minot sa 24 poena.

Devin Buker je postigao 43 poena, a Džejlen Grin 36 u pobedili svog Finiksa protiv najlošijeg tima lige Indijane sa 123:108. Bila je ovo četvrta uzastopna pobeda Finiksa, ali i 11. uzastopni poraz Indijane.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa su pobedili Čikago sa 142:130, predvođeni Lukom Dončićem koji je ubacio 51 poen, deset skokova i devet asistencija, Dalas je slavio protiv Memfisa sa 120:112, dok je Detroit bio bolji od Filadelfije sa 131:109.

