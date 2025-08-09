Nunjes potpisao trogodišnji ugovor sa Al Hilalom

Dosadašnji fudbaler Liverpula Darvin Nunjes potpisao je danas trogodišnji ugovor sa saudijskim Al Hilalom.

„Svi u klubu žele da zahvale Darvinu na doprinosu i njemu i njegovoj porodici želi sve najbolje u budućnosti“, navodi se u saopštenju Liverpula.

Transfer urugvajskog 26-godišnjeg napadača od početnih 53 miliona evra, uz bonuse može da dostigne 65 miliona.

On je došao u Liverpul u junu 2022. godine iz Benfike za 75 miliona evra.

Osvojio je titulu u Premijer ligi i Komjuniti Šild, odigrao je 143 utakmice za Liverpul i postigao 40 golova, ali je prošle sezone bio starter u samo osam prvenstvenih utakmica.

On je prošle sezone u svim takmičenjima postigao samo sedam golova, ali je na predsezonskoj turneji postigao pet golova, uključujući het-trik u 20 minuta protiv Stouka, prošlog meseca.

Al Hilal sa klupe predvodi Simone Inzagi, a u ekipi su, između ostalih, srpski reprezentativci Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Žoao Kanselo i Kalidu Kulubali.

Prethodnih dana spekulisalo se da bi Mitrović mogao da napusti klub i vrati se u Englesku.

(Beta)

