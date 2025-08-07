Nunjes prelazi iz Liverpula u Al Hilal za 53 miliona evra

Saudijski klub Al Hilal postigao je dogovor sa Liverpulom o dovođenju fudbalera Darvina Nunjesa za 53 miliona evra, preneli su danas britanski mediji.

Transfer bi uz bonuse mogao da dostigne i 65 miliona evra, preneo je Skaj.

Urugvajski 26-godišnji napadač došao je u Liverpul u junu 2022. godine iz Benfike za 75 miliona evra.

Osvojio je titulu u Premijer ligi, odigrao je 143 utakmice za Liverpul i postigao 40 golova, ali je prošle sezone bio starter u samo osam prvenstvenih utakmica.

On je prošle sezone u svim takmičenjima postigao samo sedam golova, ali je na predsezonskoj turneji postigao pet golova, uključujući het-trik u 20 minuta protiv Stouka, prošlog meseca.

Skaj Italija preneo je da će Al Hilal pristati na Nunjesove lične uslove i zahteve o plati.

Za Nunjesa su ovog leta bili zainteresovan Milan i Napoli, ali i drugi evropski klubovi.

Prodajom Nunjesa, Liverpul će uvećati šanse za dovođenje napadača Njukasla Aleksandera Isaka.

Uprava Njukasla odbila je prošle nedelje ponudu od 110 miliona funti za švedskog reprezentativca, pošto za njega traži 150 miliona.

(Beta)

