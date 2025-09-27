Nuno Espirito Santo zamenio Potera na klupi Vest Hema

Fudbalski klub Vest Hem imenovao je danas Nuna Espirita Santa za trenera prvog tima.

Portugalski stručnjak, koji je do 9. septembra ove godine bio trener Notingem Foresta, potpisao je trogodišnji ugovor sa Vest Hemom, na čijoj će klupi zameniti Grejema Potera, koji je danas dobio otkaz nakon što se klub iz Londona posle pet kola nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli Premijer lige.

„Rezultati i performanse tokom druge polovine prošle sezone i početka sezone 2025/26 nisu ispunili očekivanja, a Upravni odbor smatra da je promena neophodna kako bi se što pre poboljšala pozicija tima u Premijer ligi“, piše u saopštenju Vest Hema povodom smene Potera, koji je od 9. januara bio trener londonskog kluba.

Pod vođstvom Espirita Santa, ekipa Notingem Foresta je prošle sezone do poslednjeg kola bila u trci za plasman u Ligu šampiona. Na kraju je završila na sedmom mestu na tabeli Premijer lige, čime je obezbedila direktan plasman u Ligu Evropa.

Portugalski stručnjak je pre dolaska u Notingem Forest, između ostalog, vodio i ekipe Totenhema, Vulverhemptona, Porta i Valensije.

„Veoma sam zadovoljan što sam ovde i veoma sam ponosan što predstavljam Vest Hem. Moj cilj je da vredno radim kako bih iz tima izvukao najbolje i osigurao da budemo što konkurentniji. Rad je već počeo i radujem se izazovu koji je pred nama“, naveo je Espirito Santo, a preneo sajt kluba.

Vest Hem je svoju jedinu pobedu ove sezone zabeležio upravo protiv Notingem Foresta (3:0). U preostale četiri utakmice u Premijer ligi je bio poražen, dok ga je Vulverhempton eliminisao u drugom kolu engleskog Liga kupa.

(Beta)

