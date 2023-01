Obradović: Analizirali smo Baskoniju, sećamo se kako smo izgubili prvi meč

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da su „crno-beli“ analizirali ekipu Baskonije uoči meča dva kluba u 19. kolu Evrolige.

Košarkaši Partizana su sinoć poraženi u Tel Avivu od Makabija 90:81 u 18. kolu Evrolige.

„Stigli smo s puta pravo na trening. Ono što može da se uradi za jedan trening to je da se malo uradi analiza i da se postavi utakmica sa Baskonijom. Nekog velikog rada ne može da bude, nego upravo da radimo na način kako se inače radi na dan utakmice. Više pokazivanja detalja. Igrali smo protiv Baskonije u drugom kolu, sećamo se kako smo igrali i kako smo imali lepu šansu da pobedimo, ali smo na žalost izgubili“, rekao je Obradović, preneo je zvanični sajt kluba.

On je istakao da su oba tima sada uigranija nego u prvoj utakmici.

„Njihov način igre je različit u odnosu na ono što smo imali sinoć. Imaju dosta toga postavljenog za šutere, dosta kretnji bez lopte i izlaska iz blokada i nakon toga skok šuta. Dosta šuteva za tri poena i nakon toga skok u napadu. To su najbitnije stvari o kojima moramo da vodimo računa i koje moramo kroz ovaj trening i sutra ujutru da pripremimo ukoliko želimo da odigramo dobru utakmicu“, zaključio je Obradović.

Košarkaš Partizana Dante Egzum izjavio je da „crno-bele“ očekuje težak meč u Evroligi.

„Vratili smo se u Beograd i naša je želja da odbranimo domaći teren, to jest da se vratimo pobedama. Svesni smo da smo prvu utakmicu protiv Baskonije trebali da dobijemo ali nam je izmakla iz ruku. Naša situacija je da moramo imati kratkoročno pamćenje bilo da je velika pobeda ili težak poraz, moramo da se fokusiramo na to da u sledećem meču dođemo do trijumfa“, istakao je Egzum.

Utakmica će biti odigrana sutra od 20.30 sati u Beogradu

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.