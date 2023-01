Obradović: Bilo je emotivno u Beogradu, profesionalno sam posvećen Monaku

MONAKO – Trener košarkaša Monaka Saša Obradović oglasio se danas i objasnio zašto je uoči utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradu kleknuo i poljubio grb crveno-belih.

„Osećam odgovornost i želim da se oglasim o mom potezu. Svi moraju da znaju da sam potpuno posvećen Monaku, srećan sam što sam ovde. Odrastajući bio sam navijač Crvene zvezde, ostavio sam veliki trag u istoriji kluba. Kada sam otišao odatle odbacili su me iz porodice. Ni na ulici niko nije hteo da priča sa mnom. Nisam to očekivao. Hteli su da me unište i kao osobu i trenera. Bio sam veoma tužan zbog toga“, rekao je Obradović.

Kada sam došao na utakmicu, desilo se nešto spontano sa navijačima, naveo je on.

„Počeo sam da plačem i bilo je veoma emotivno. Morao sam nešto da uradim kako bih im se zahvalio. Svako bi ovo trebalo da shvati. Ja sam sad ovde i profesionalan sam. Radiću svoj posao na najvišem nivou. Nadam se da će svi razumeti ovo“, poručio je Obradović.

Zvezda je u Evroligi savladala Monako 92.68.

(Tanjug)

