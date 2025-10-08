Obradović: Efes ima izuzetno veliki kvalitet, moramo ostati maksimalno koncentrisani do kraja

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da protivnik njegove ekipe u predstojećoj utakmici Evrolige, turski Efes, ima izuzetno kvalitetan tim i dodao da će za pobedu u tom duelu biti ključno da njegovi igrači ostanu maksimalno koncentrisani do kraja meča.

„Efes ima izuzetno veliki kvalitet. Imaju vrlo korisne igrače i u startnoj petorci i na klupi kao i trenutno najefikasnijeg strelca, Džordana Lojda. Takođe, tu su i dva visoka igrača potpuno različitih stilova, što ih čini dodatno zahtevnim protivnikom. Sve su to stvari koje smo detaljno analizirali i na koje smo se pripremili. Moramo ostati maksimalno koncentrisani do poslednje sekunde, jer su to ključni momenti ako želimo da pobedimo“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će u četvrtak od 20.30 u Beogradu dočekati Efes, u utakmici trećeg kola Evrolige.

Efes sa klupe predvodi nekadašnji selektor reprezentacije Srbije Igor Kokoškov, koji se ovog leta vratio u Evropu nakon što je poslednje četiri godine proveo u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) kao pomoćni trener ekipa Atlante, Bruklina i Dalasa.

„Igor Kokoškov se vratio u evropsku košarku i odmah se vidi njegov prepoznatljiv rukopis u igri tima. To se ogleda u načinu na koji ekipa funkcioniše i u tome kako on uspeva da svaku situaciju okrene u korist svog tima“, rekao je Obradović.

Obradović je zamolio navijače Partizana da ne ubacuju predmete na teren i pozvao ih da nastave da podržavaju ekipu na „pravi način“.

Trener Partizana dodao je i da su se na prošloj utakmici desile određene stvari sa kojima se ne slaže, i napomenuo navijačima crno-belih da, ukoliko ima nečega čime nisu zadovoljni, uvek mogu da dođu da porazgovaraju sa njim ili upravom kluba.

„Nemojte da se drugi naslađuju time ako mi imamo neslaganja unutar kluba. Ne možemo da imamo problem. Mi smo porodica. Ako postoji problem, rešava se u porodici. Hajde da se tako i ponašamo ako svi volimo Partizan. Nemam sumnju da svih 20.000 ljudi koji dolaze to rade jer zaista vole klub. Hajde da još jednom pokažemo da smo najbolji. Od vas sve zavisi. Sve ovo ne bi imalo smisla bez vas. Vi ste najvrednija stvar koju ovaj klub ima“, kazao je Obradović.

Košarkaš Partizana Sterling Braun rekao je da očekuje dobru utakmicu i dodao da će on i njegovi saigrači pokušati da agresivnom odbranom „otežaju posao“ šuterima Efesa.

„Očekujem dobru utakmicu svih 40 minuta. Oni će izaći na teren, igrati svoje akcije i oslanjati se na iskustvo koje imaju, a i mi ćemo isto tako. Naš plan igre je da budemo agresivni u odbrani, da njihovim šuterima otežamo posao i da ih zadržimo pod kontrolom. Imali smo nekoliko kvalitetnih dana treninga i mislim da smo spremni“, izjavio je krilni igrač crno-belih.

Oba kluba posle dva odigrana kola Evrolige imaju skor 1/1.

(Beta)

