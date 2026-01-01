Obradović: Efes nije u lakoj situaciji, ali ima ogroman kvalitet

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da Efes nije u dobroj situaciji, ali da je reč o kvalitetnoj ekipi i dodao da je pred crveno-belima zanimljiv izazov i teška evroligaška utakmica.

„Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama. I njima su, kao i nama, povrede ugrozile rezultat i njihove ambicije. U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali definitivno vrlo dobra ekipa“, rekao je Obradović, prenosi klub.

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Istanbul gde ih sutra očekuje utakmica 19. kola Evrolige protiv Efesa.

Crvena zvezda je trenutno deveta na tabeli Evrolige sa deset pobeda i osam poraza, dok je Efes na 16. poziciji sa skorom 6/12.

„Promenili su trenera, imali su vremena da se odmore i reorganizuju, kao i da treniraju zajedno. Zanimljiv izazov i teška utakmica u zanimljivom terminu drugog januara, ali kao što uvek govorim moramo da vodimo računa o nama, znamo odakle nam preti najveća opasnost, a to su bekovske pozicije“, rekao je Obradović.

U Istanbul su otputovali i Ognjen Dobrić koji je imao problema sa starom povredom nakon pada na utakmici sa Barselonom, kao i Čima Moneke koga je mučila visoka temperatura prethodnih dana.

Košarkaš Zvezde Džordan Nvora je naveo da je Efes „odlična ekipa popunjena na svim mestima“.

„Znam ih dobro igrao sam tamo prošle sezone i biće mi drago da vidim neke svoje bivše saigrače. Mogu mnogo, imaju veliki roster i kvalitet, istina i problema sa povredama, sada je tu i novi trener. Borićemo se i treba da se držimo našeg plana i naše igre“, rekao je Nvora.

Utakmica Efes – Crvena zvezda igra se sutra od 18.00.

(Beta)

