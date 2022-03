Obradović: Generalno, dobra utakmica

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da njegov tim odigrao dobro u važnom mecu protiv Metropolitans.

Crno-beli su večeras u hali „Aleksandar Nikolić“ pobedili Metroplitans 87:72 u 15. kolu Evrokupa i sa skorom 10-5 sada na drugom emstu na tabeli grupe A.

„Važna utakmica za nas, znamo da je to bila za drugu poziciju u grupi. Dobra utakmica, generalno. Igrali smo dobru odbranu na polovini terena, jedini problem je bila tranzicija protivnika. To je tim koji uvek pokušava da što više trči. Pokušali smo da se pripremimo za taj intenzitet, ali bilo dosta lakih poena iz tranzicije“, rekao je Obradović na konferenciji za medije posle meča.

„Ovo što sam rekao je zaista veliki problem. Radimo mnogo na tome na treninzima, ali moraćemo još da radimo. Mnogo je načina kako da se to spreči, a najbolji je kada se pametno troše faulovi pre bonusa“, dodao je Obradović.

Balša Koprivica odigrao je odličan meč, upisavši dabl-dabl od 14 poena i 13 skokova, a Obradović se osvrnuo i na igru Tristana Vukčevića.

„Balša je imao izvanredan učinak. Tristan u sebi ima to što ima, na početku je karijere. Mora da igra mnogo čvršće i agresivnije da igra u oba smera. Sve su to stvari koje će on u međuvremenu da shvati. Verujem da će u budućnosti biti neko ko će mnogo da pomogne ovom timu. Zaista to očekujem od njega, kao i od svih mladih igrača. Ali, tu dolazimo do toga da pričamo o tome kakav je tim napravljen, zato svako od njih mora da bude spreman da pomogne“, zaključio je Obradović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.