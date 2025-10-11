Obradović: Igrači sa klupe preokrenuli utakmicu u Splitu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da je njegova ekipa u večerašnju utakmicu ABA lige protiv Splita ušla uz manjak energije i motivacije, a da su tok duela preokrenuli igrači koji su u igru ušli sa klupe.

„Nikada nije lako kada posle evroligaške utakmice igramo novi meč nakon nepunih 48 sati. I večeras se pokazalo da je glavni problem manjak energije i motivacije. Mislim da smo veoma slabo ušli u utakmicu, ekipa Splita je veoma poletna i angažovana i zaslužili su to vođstvo nakon prve četvrtine“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Partizana pobedili su na gostujućem terenu Split 86:81, u drugom kolu ABA lige.

„Postigli smo osam poena u prvoj, a onda 30 u drugoj, sve se okrenulo kad sam počeo da rotiram i da ubacujem igrače sa klupe koji su igrali daleko motivisanije. Tu smo okrenuli utakmicu i imali pristojnu razliku tokom velikog dela meča. Na kraju se pokazalo da su agresivnost, želja i volja domaće ekipe bili veoma važni, prišli su na posed zaostatka i zaslužili su pohvale jer su odigrali veoma dobru utakmicu. Kako god, uspeli smo da pobedimo i čestitam igračima na tome“, naveo je Obradović.

Posle dva kola Partizan ima dve pobede, a Split je pretrpeo oba poraza.

U trećem kolu Grupe A Partizan će dočekati FMP, a Split će u Podgorici igrati protiv Studentskog centra.

