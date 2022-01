Obradović: Igrali smo ozbiljno od početka

BEOGRAD – Trener košarakša Partizana Željko Obradović izjavio je zadovoljan kako je njegov tim izgledao sinoć protiv Trenta.

Crno-beli pobedili su italijanski tim 97:65 u 9. kolu grupne faze Evrokupa u „Štark areni“.

„Korona je, oni su došli su bez nekoliko igrača. Igrali smo ozbiljno od početka meča. Problem je što se odlaže mnogo utakmica u Evroligi, Evrokupa, domaćim prvenstvima. Imali smo kontinutet treninga i sve se to odrazilo na to kako je ekipa igrala večeras. Nadam se da ćemo sutra imati Aleksu na treningu. Videćemo kako će biti ostala trojica, Dangubić je pozitivan bez simptoma, sedam dana bez treniga. Treba da nastavimo da se ponašamo i radimo ozbiljno“, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Kako kaže, zadovoljan je što je večeras mogao da koristi sve igrače i što su svi bili važan u ovoj pobedi.

„Minuta je bila raspoređena na 10 igraca i to je nešto najlepse za trenera – da su svu igrači važni, da učestvuju u pobedi. Ima nekih stvari koje mogu da izgledaju bolje. Pokušavanmo da igramo brže“, dodao je Obradović.

Partizan već od sledećeg meča protiv Hamburga u EK seli se u nekadšnju halu „Pioniru“.

„Mi se selimo u Pionir, koliko sećam do početka aprila ćemo tamo biti. Tako je – kako je. Uz to i Crvena zvezda ima treninge, zaostale utakmice… Sve to iziskuje vrstu dogovora, da se pronađu termini za sve, ali Pionir nam nije nepoznat, igrali smo tamo“, rekao je Obradović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.