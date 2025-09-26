Obradović: Imamo ambicije i iskustvo iz prošle godine za dobar rezultat u Evroligi

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da se nada da će iskustvo u Evroligi iz prošle sezone pomoći igračima da naprave dobar rezultat u tom takmičenju i dodao da nema informacije o mogućem dolasku Mike Murinena.

„Ambicije su nešto veoma važno, imamo ambicije i isksustvo od prošle godine. Evroliga je bila izjednačena, neke utakmice smo gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo pomoći da te ambicije pretočimu u nešto što bismo svi voleli da vidimo na kraju Evrolige“, rekao je Obradović novinarima u sklopu Evroliginog dana za medije.

Trener crno-belih rekao je da je ekipa juče i danas trenirala u kompletnom sastavu, a da u nedelju putuje za Dubai, gde će u utorak igrati protiv istoimene ekipe na početku nove sezone u Evroligi.

„Tajrik i Pokuševski su se oporavili, Bonga je u dobrom stanju, mentalno izuzetnom, zadovoljan i srećan se vratio s obzirom kakvo je leto imao“, dodao je on.

Upitan je o odlasku Frenka Nilikine, koji je prešao u Olimpijakos.

„Nije bio u većem delu priprema, odigrao je jedno poluvreme u Italiji i to je bilo to. Želimo mu sve najbolje, hvala mu na svemu što je uradio za Partizan. Jedan igrač manje, ali šta da radimo, to je tako“, rekao je Obradović.

Na pitanje da li je zadovoljan igračima kojima raspolaže, Obradović je ponovio da mu nedostaje najmanje jedan visoki igrač.

„Radimo na tome, videćemo šta možemo da uradimo, nije laka situacija s obzirom na situaciju na tržištu. Naravno da ne želimo da dovodimo po bilo koju cenu već nekog ko je kvalitetan i koji bi mogao da promeni nešto u timu i donese nešto novo“, naveo je.

Pojedini mediji preneli su da je Partizan na korak od dovođenja finskog košarkaša Mike Murinena.

„Molim vas ako imate neku informaciju pa da saznam nešto novo o tome“, rekao je Obradović.

Trofejni trener izrazio je zadovoljstvo zbog izjava pojedinih igrača da žele da osvoje Evroligu ove sezone.

„Džabari Parker je to meni rekao i pre nego što je potpisao. Na turniru u Australiji rekao je da želi da igra 40 minuta jer je jedini visoki igrač. Kada sam ga izveo u prolazu je rekao da namerava da se vrati i odigra bez izmene. Voli da igra košarku i to pokazuje na svakom treningu. Nadam se da će pokazivati i na utakmica, dosad je pokazao koliko voli da igra. Ambiciozan je, željan da pobeđuje i osvaja trofeje“, naveo je.

Govoreći o ekipi Dubaija, Obradović je rekao da je to kvalitetan tim sastavljen od 18 igrača bez juniora.

„Prošle godine u Evroligi mnoge utakmice su se dobijale i gubile na jedan posed, izjednačenost je bila neverovatna. Sada prvi put imamo format od 20 timova, nema nijedan klub koji ne želi da bude u top osam i to dovoljno govori kakva nas sezona očekuje i koliko će biti teško igrati pogotovo u ovom ritmu“, naveo je on.

„Najbitnije je da verujemo u sebe, da imamo ambiciju, da imamo motivaciju koju smo pokazali“, dodao je Obradović.

(Beta)

