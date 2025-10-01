Obradović: Iznenađen sam načinom na koji smo odigrali protiv Dubaija

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je iznenađen načinom na koji je njegova ekipa odigrala protiv Dubaija i dodao da u narednom meču protiv Milana mora da da sve od sebe i odigra „najbolju moguću utakmicu“.

„Igramo protiv Milana koji je odigrao izvanredno protiv Crvene zvezde, a pre toga i u Superkupu Italije. Ali, pre svega treba da se bavimo nama samima. Iznenađen sam načinim na koji smo odigrali protiv Dubaija“, rekao je Obradović.

Partizan će sutra od 20.30 dočekati Milano u drugom kolu Evrolige, a u prvom kolu crno-beli su juče poraženi od Dubaija.

„Ceo pripremni period smo igrali agresivno i poslednja tri treninga pred Dubai su bila mnogo, mnogo dobra. Nerazumljivo mi je da smo odigrali na način na koji smo odigrali. Sutra moramo da damo sve od sebe i odigramo najbolju moguću utakmicu protiv Milana“, izjavio je Obradović.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić poručio je pred duel sa Milanom da ekipa mora da podigne nivo igre i iskoristi prednost domaćeg terena.

„Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji u sledećem meču. Moramo da se odmorimo i da se pripremimo za utakmicu, a sigurno nas očekuje zahtevan meč. Treba da gledamo napred, ali da se fokusiramo najviše na Milano. Potrebno je da shvatimo šta treba da promenimo i da budemo bolji, a nadam se da ćemo to već sutra da pokažemo. Naravno, jedva čekamo da odigramo utakmicu na našem terenu“, istakao je Lakić.

(Beta)

