Obradović: Izuzetno dobra utakmica, bravo za igrače

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras posle trijumfa nad Žalgirisom u Evroligi (87:76) da je njegov tim odigrao izuzetno dobru utakmicu i čestitao je svojim igračima na drugoj uzastopnoj pobedi u elitnom takmičenju.

„Oni su tim koji menja odbranu u toku utakmice. Odigrali su sve što smo videli u prethodnim utakmicama. Svelo se na ‘svič’ odbranu. Kad smo probali iz prvog pasa da rešimo, onda smo imali problem. Iz te odbrane su trčali i davali poene. Uspeli smo da iskažnjavamo tu njihovu odbranu na kraju. Tim je neke stvari shvatio, odreagovao i zahvaljujući tome smo dobili utakmicu“, izjavio je Obradović na konferenciji za medije i dodao:

„Oni su ozbiljan tim, igrali su na isti način protiv svih ekipa.

Dobro su vođeni. Kad smo vodili 12 razilke mi smo prodavali lopte, srljali smo. Kad smo na kraju stali, kad smo počeli da igramo kolektivnije, odigrali smo najbolju oguću utakmicu. Zadovoljan sam jer smo im parirali u skoku. Oni su do večeras bili vodeći tim Evrolige u skoku u napadu. Ako si koncentrisan, možeš sve, ako nisi, protivnik lako daje koš. Za mene je bila izuzetno dobra utakmica. Zadovoljan sam reakcijom, a to su i sami igrači rekli. Imaju oni u glavi što se desilo protiv Baskonije i Milana“.

Trener crno-belih poručio je da je Evroliga ujednačena o čemu svedoče i brojna iznenađenja „na papiru“.

„Moj blic je da je liga izjednačena. Sad sam izašao, Bolonja je dobila Reala u Madridu, a mi smo ih pobedili ovde. Želim da dobijem utakmicu vodeći računa i o minutaži. Olimpijakos dobio na strani Real, Barselonu i Baskoniju, izgubio je od Monaka kod kuće. Nema velikih iznenađenja u Evroligi, ne mogu se tako nazvati“.

Obradović je obrazložio zašto je Balša Koprivica na terenu proveo manje od minut.

„Balša Koprivica je moje dete. Provodim sa njima dane i noći. Je li to moj ili njegov problem što je bio 45 sekundi? Sutra ću im pokazati snimak svima sa greškama. Rekao sam im da izmene sami sebi prave. To je moje dete, sin mog igrača. Ja sam trener, bavim se ovim 18 sati. Igraće sledeću utakmicu možda 38 minuta, ja bih voleo, ali to je pitanje za njih“, rekao je on.

Osvrnuo se najtrofejniji evropski trener i na odličnu partiju kapitena Kevina Pantera koji je bio najefikasniji na meču sa 26 poena.

„Zato što čovek je odigrao utakmicu kako je odigrao u Baru. Šutirao je 0/10, a to je bio valjda smak sveta. Najmanji problem je bio njegov šut jer to nisu bili nerezonski šutevi. Ako je nerezonski, onda je to problem. On je pokazao karakter i kvalitet koji ima. Čestitam i njemu i svim igračima“, poručio je Obradović.

Posle odigranih pet utakmica u Evroligi Partizan ima skor 2-3, a u narenom meču gostovaće 3. novembra Panatinaikosu u Atini.

