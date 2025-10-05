Obradović: Krka je protivnik za poštovanje

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa uz veliko poštovanje protivnika ulazi u utakmicu protiv Krke, prvu u novoj sezoni ABA lige.

„Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Obavili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu“, rekao je Obradović za sajt kluba.

Utakmica prvog kola regionalnog šampionata između Partizana i Krke igra se u ponedeljak od 18 časova u Beogradskoj areni.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski želi da ekipa ostvari pobedu na početku takmičenja u kome ove sezone brani titulu.

„Krka je dobra ekipa, a uz to promenili su malo tim u odnosu na prošlu godinu, tako da biće zanimljiva utakmica. Moramo da budemo spremni i da pokušamo da pobedimo što je lakše. Takođe, pozivam sve navijače da dođu sutra na utakmicu, besplatan je ulaz povodom 80. rođendana Partizana, tako da se nadam da će doći što više ljudi“, rekao je Pokuševski.

Povodom 80. rođendana Partizana, ulaz na tribine je besplatan.

Vlasnici sezonskih ulaznica imaju prioritet da zauzmu svoja mesta, dok će ostali gledaoci popunjavati slobodne stolice.

