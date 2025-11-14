Obradović: Loše odluke u napadu u završnici utakmice protiv Asvela

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da bi pojedine igrače trebalo da bude sramota zbog toga kako su igrali na početku večerašnje utakmice protiv Asvela u Evroligi i da je njegova ekipa izgubila zbog loših odluka u napadu u samoj završnici duela u Francuskoj.

„Otvorili smo meč veoma veoma loše, imali smo puno izgubljenih lopti posle kojih je Asvel lako poentirao. Pokušali smo da se vratimo, imali period jako dobre igre, ali je meč odlučen u samoj završnici u kojoj smo imali neke prilično loše odluke u napadu. To je nešto što se dešava iz nekih razloga“, rekao je Obradović, preneo je Mocartsport.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Vilerbanu od Asvela 87:88, u utakmici 11. kola Evrolige.

„Možda je do trenera, možda je nešto drugo. Neki igrači treba da se srame kako smo otvorili meč“, naveo je Obradović.

Posle 11 kola Partizan na 17. mestu na tabeli ima četiri pobede i sedam poraza, a Asvel je poslednji sa tri pobede i osam poraza.

U sledećem kolu Partizan će 21. novembra u Beogradu igrati protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea, a Asvel će dva dana ranije dočekati Monako.

