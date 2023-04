Obradović: Monako ima izuzetne pojedince, moramo o svemu da vodimo računa

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je Monako izuzetan tim, ali je dodao da bi „crno-beli“ dobrom odbranom mogli da stignu do pozitivnog rezultata na meču 33. kola Evrolige.

Obradović je rekao da će za duel sa Monakom imati na raspolaganju sve igrače.

„Monako je tim koji ima izuzetne pojedince, ali igraju timski. Ono što smo analizirali, to je da oni postižu prosečno 86,5 poena, ali njihova igra u tranziciji je dosta bitna. Daju dosta poena u tranziciji i u izolaciji, daju dosta poena tamo gde su posebno dominantni, a to je skok u napadu. Moramo o svemu da vodimo računa, da smanjimo te brojke, ključ je odbrana i to je suština te utakmice“, rekao je Obradović na konferenciji za medije u Beogradu uoči meča sa Monakom.

Obradović je potom pohvalno govorio o treneru Monaka Saši Obradoviću.

„On radi odličan posao, čestitam mu na svemu što je uradio u karijeri, a posebno ove godine šta je uradio sa Monakom“, dodao je trener Partizana.

Košarkaši Partizana pobedili su početkom godine na svom terenu ekipu Monaka rezultatom 100:80.

„Majk Džejms je izvanredan napadač, to nije ništa novo, ima mnogo poena u rukama, ali ima i Džordan Lojd i Eli Okobo, kao i ostali igrači. Mogu da izađu sa tri mala, sa visokim trojkama i četvorkama. Na poziciji pet imaju igrača koji je sposoban da igra pik en pop, ali imaju i skočnog Donta Hola, koji je sposoban da skače iz drugog plana, da lupa rampe i kontroliše reket. Ne možemo da pričamo samo o jednom igraču, Džejms je mnogo bitan igrač za njih, ali i svi ovi ostali su izuzetno bitni“, zaključio je trener Partizana.

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić je nekada igrao za Monako.

„Mnoga lepa sećanja me vežu za mesto i Monako, a i za klub. Napravili smo dobru sezonu prošle godine. Idemo sa jednim ciljem, a to je da pobedom osiguramo plasman u Top 8 Evrolige, što nam je cilj od početka sezone“, rekao je Anđušić.

Monako se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa skorom 21/11.

„Monako je jako ozbiljna ekipa, pokazali su to ove godine, obezbedili su jednu od prve četiri pozicije, što je prednost domaćeg terena u plej-ofu, dovoljno govori o njima, imaju individulace, napadački su tim. Tako da, neće biti lako, iako smo dobili sa 20 razlike, drugačije će biti tamo. Treba da budemo spremni na to i da se fokusiramo na našu igru i da odemo sa pravom energijom i ostvarimo pobedu. Raduje me i to što znamo cilj, a to je da ostvarimo pobedu kao ovde u Beogradu i da se plasiramo dalje“, zaključio je Anđušić.

Partizan je trenutno sedmi na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 14 poraza. „Crno-belima“ je potrebna jedna pobeda u naredna dva kola za siguran plasman u Top osam Evrolige.

Utakmica između Monaka i Partizana biće odigrana sutra od 21 sat.

(Tanjug)

