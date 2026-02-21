Obradović: Najsjajnija medalja jer je osvojena sa mojom Zvezdom

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je večerašnji trofej u Kupu Radivoja Koraća najsjajnija medalja koju je osvojio u trenerskoj karijeri jer ju je osvojio sa "svojom Zvezdom".

„Želim da zahvalim svima koji su mi dali šansu da budem trener moje Zvezde. Osvajao sam u nekoliko zemalja Kup, ali ovo je najbolja i najsjajnija medalja jer je osvojena sa mojom Zvezdom. Pored jako napornog rasporeda našli smo način da izdržimo fizički je ovo zahtevno i naprono, sve čestitke svima“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Nišu.

Košarkaši Zvezde osvojili su šesti put uzastopno Kup „Radivoja Koraća“, pošto su u finalu pobedili Megu 106:84.

Obradović je čestitao Megi na velikom uspehu i plasmanu u finale i rekao je da se vidi dobar posao trenera Vuleta Avdalovića sa mladim igračima.

Zvezda će u sredu igrati protiv Efesa u Evroligi, a Obradović je upitan koliko su se igrači istrošili na Kupu i da li je ekipa mogla bolje.

„Mogli smo bolje da igramo, ali ne treba ulaziti u detalje. Važno je da smo igrali dovoljno da iskoristimo kvalitet i iskustvo u odnosu na Megu. Računam da ovi igrači koji nisu igrali Kup imaju energiju i da će vući druge. Ovaj trofej je drag, ali ostaće samo još ovu noć, imamo velike ciljeve ispred sebe, 10 finala. Mogao sam koliko-toliko da kalkulišem sa minutažom, dobro je da se niko nije povredio“, rekao je on.

„Vodićemo računa kroz treninge posle Efesa je pauza koju ćemo dobro da iskoristimo. Radujem se ovom delu sezone gde se sve meri i treba da budeš najbolji. Imamo vrhunsku atmosferu u svlačionici, momci su kliknuli, podržavaju se a to uliva samopouzdanje za nastavak takmičenja“, dodao je trener crveno-belih.

Upitan je za igru kapitena Ognjena Dobrića, koji je večeras všutirao za tri poena 7/9 i bio drugi strelac ekipe sa 21 poenom.

„To je deo trenerskog majstorstva, da prepozna koga i kada treba da uključi. Bitno je da imamo ljude koji razumeju svoje uloge, da neko sa manjom minutažom ne gubi nadu. To je moj zadatak, da se i kroz odnos održi atmosfera. Ognjen sa pravom ima ulogu kapitena i obavlja je na odličan način ne samo na terenu nego i van njega“, rekao je.

„Nisam se bojao jednog više igrača, nego jednog manje. Gajimo kolektivnu igru. Od mog dolaska Dobrić je imao problema, nije trenirao sa ekipom i utoliko je ova partija za mene iznenađujuća zbog okolnosti pod kojima je igrao“, dodao je Obradović.

Govoreći o Nikoli Kaliniću, Obradović je rekao da je on „srce i duša tima“ i da bez njega „to ne bi bila ista ekipa“.

Na podsećanje da je prošle godine posle Kupa, u igri bio pad, Obradović je rekao da je to dobar razlog da se podseti ekipa da to nije bilo dobro, ali da misli da do toga sada neće doći.

„Ne znam šta je bilo prošle godine, ali ako je do mene vrlo brzo stavljam sve iza sebe jer te ljudi ocenjuju i velika je odgovornost kada si trener Crvene zvezde. Nije baš lako imati isti roster, imali smo parove koji su igrali. Nismo imali vremena za trening, čak i u ovim fazama su deca trenirala, dobili su malo, voleo bih da da dam i više, izuzetno su talentovani i budućnost su Zvezde“, rekao je Obradović.

(Beta)

